Ruszyła budowa mieszkań na wynajem w Korzennej. Będą gotowe za 20 miesięcy

Na początek w gminie Korzenna powstanie 30 trzypokojowych mieszkań o powierzchni od 47 do 56 metrów kwadratowych. Mieszkania znajdą się w 15 budynkach, które będą tworzyć zabudowę szeregową. Nowe osiedle powstaje na działce w pobliżu dworu. Taka lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do szkół, obiektów sportowych czy terenów rekreacyjnych.

Każde mieszkanie będzie miało pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienkę oraz dwa dodatkowe pokoje. Budynki będą dwukondygnacyjne. Część lokali na parterze będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania zostaną przekazane lokatorom w standardzie „pod klucz”. Oznacza to, że będą w pełni wykończone i gotowe do umeblowania - mówi Leszek Skowron wójt gminy Korzenna

W budynkach zaplanowano pompy ciepła oraz rozwiązania ograniczające zużycie energii. Będą również miejsca postojowe oraz ładowarka do samochodów elektrycznych. Zagospodarowany będzie też teren wokół nowych bloków.

Umowę na budowę mieszkań na wynajem w Korzennej podpisano 9 czerwca. Całość będzie kosztować ponad 14 milionów złotych. Firma, która wygrała przetarg na wykonanie wszystkich prac ma 20 miesięcy. Wspomniane 30 mieszkań, których budowa własnie się zaczęła to jednak dopiero początek, bo wszystkich ma być 50.

"Ród smoka". Jak uważnie oglądaliście 3. sezon? Pytanie 1 z 15 Czego na swoim gobelinie NIE wyhaftowała Helaena? Aemonda w Harrenhal Swojej śmierci Bitwy o Tumbleton Następne pytanie

Mieszkania w Korzennej buduje spółka SIM Małopolska, której udziałowcem jest gmina Korzenna. Spółkę tworzą Skarb Państwa oraz samorządy z terenu województwa małopolskiego. Mieszkania na wynajem spółka SIM buduję w kilku lokalizacjach w naszym regionie. Między innymi w gminach Stary Sącz, Brzesko, Gorlice, Gnojnik, Wieliczka, Tuchów czy Zakliczyn.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]