Przystań Kultury będzie miał Stary Sącz. Budowa nowego parku może ruszać

Nowy park, który zaplanowano nad rzeką Poprad w Myślcu będzie podzielony na kilka stref. Między innymi będzie to część kulturalno-wypoczynkowa, a także część turystyczno – rekreacyjna. W ramach tego projektu miasto kupi też nowoczesny sprzęt techniczny, który jest potrzebny do organizacji różnych koncertów, spotkań czy wydarzeń kulturalnych.

W Myślcu nad Popradem powstanie między innymi boisko do siatkówki plażowej, ścieżki pieszo-rowerowe z miejscem serwisowania rowerów, łąka kwietna wspierająca bioróżnorodność, wiata z paleniskiem i kuchnią polową, plac zabaw dla najmłodszych oraz park kultury z leżakami i strefą odpoczynku. Ścieżka rowerowa zimą będzie się zamieniać w trasy do biegania na nartach. Dlatego z nowego miejsca będzie można korzystać przez cały rok.

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Mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącz

Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku uda się stworzyć dzięki pieniądzom, które Stary Sącz dostał z unijnych funduszy. To ponad 3 miliony 160 tysięcy złotych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowy park będzie gotowy w 2027 roku. Władze Starego Sącza liczą, że nowy park stanie się ważnym miejscem na mapie całej Doliny Popradu. Będzie uzupełnieniem oferty turystycznej, którą już teraz ma Muszyna, Piwniczna czy Rytro. Dzięki temu turyści dłużej zostaną na Sądecczyźnie.

Tu warto dodać, że będzie to już kolejne ciekawe miejsce na mapie gminy Stary Sącz. Już teraz na turystów czeka tam Bobrowisko, ścieżka w koronach drzew, park edukacyjny Orbisfera czy platforma widokowa w Woli Kroguleckiej. Stary Sącz ma też mocno rozwiniętą sieć tras rowerowych, które łączą się z innymi ścieżkami prowadzącymi w kierunku Podhala, Muszyny czy Nowego Sącza.

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