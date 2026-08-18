Zaginęła seniorka z Piwnicznej Zdroju, Policja i rodzina proszą o pomoc

Celina Gumulak w sobotę 15 sierpnia około godziny 7.00 wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła. Nie skontaktowała się również z rodziną. Ostatni raz była widziana w tego dnia około godziny 8.00 w kościele w Piwnicznej - Zdroju.

62-latka była wtedy ubrana w charakterystyczne czerwono-czarne buty sportowe z białym spodem, ciemnoszare długie spodnie i zieloną koszulę w paski. Mogła mieć przy sobie czarną torebkę - informuje Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

Celina Gumulak ma około 165 centymetrów wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma siwe, krótkie włosy, ciemne oczy, prostokątną twarz, braki w uzębieniu.

Poszukiwania zaginionej prowadzi Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Wszelkie informacje dotyczące zaginionej prosimy przekazywać na numer alarmowy 112 lub 47 833 46 30 przez całą dobę - dodaje Justyna Basiaga

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