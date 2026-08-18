Nowy wygląd dostała zabytkowa lokomotywa. Pierwsze efekty prac już można oglądać.

Mimo, że parowóz i miejsce, w którym stoi pojazd od lat prosiły się o remont i porządek, to w tym temacie nic się nie działo. Głównie dlatego, że do tej pory nie było wiadomo do kogo pojazd należy. To zmieniło się w połowie lipca, kiedy ruszyły prace zlecone przez miasto. Parowozem zajął się znany sądecki artysta Mgr Mors.

W pierwszym etapie lokomotywę oczyszczono, a powierzchnie metalowe wypiaskowano i zagruntowano. Co później działo się z parowozem tego nie było widać, bo wokół pojazdu pojawiły się rusztowania i specjalna siatka. Pierwsze efekty prac Magistra Morsa można było zobaczyć we wtorek, 18 sierpnia przed południem, kiedy zabezpieczenia zaczęły znikać.

Posłuchaj mieszkańców Nowego Sącza i Mgr Morsa

Sądecki parowóz w nowych Barwach będzie można zobaczyć tego samego dnia około godziny 19:15. Kilka minut później zacznie się tam specjalny koncert pod tytułem „Na wszystkich dworcach świata”, który jest z organizowany z okazji 150 rocznicy wjazdu do Nowego Sącza pierwszego pociągu.

To będzie wieczór pełen wspomnień, pięknej muzyki i wyjątkowej atmosfery, będący muzycznym podziękowaniem dla wszystkich pokoleń kolejarzy, którzy przez 150 lat tworzyli historię nowosądeckiej kolei. Na koncert wejść można za darmo - informuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

Do usłyszenia będą utwory inspirowane koleją, piosenkami o pociągach, szynach i podróżach. Nie zabraknie też hitów legendarnych Skaldów. Na scenie pojawi się Tomasz Wolak Rock Band, Anna Kożuch i Kinga Młynarska, a gościem specjalnym będzie Andrzej Zieliński.

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Wiadomo, że parowóz przed dworcem kolejowym w Nowym Sączu stoi od 1987 roku. Pojazd pojawił się tam z okazji wjazdu pierwszego pociągu elektrycznego do miasta. Stało się to w 110 rocznicę wybudowania linii kolejowej Tarnów – Leluchów. Sądecka lokomotywa jest jedną z około 300 tego typu pojazdów, które wyprodukowano w Polsce w latach 1950-1959. Powstała w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie. W naszym regionie ten parowóz można było spotkać na trasach Tarnów – Krynica oraz Nowy Sącz – Chabówka. Na „emeryturę” przeszedł w 1986 roku.

Warto przypomnieć, że rok 2026 jest w Nowym Sączu Rokiem Sądeckich Kolejarzy. Z tej okazji w Mieście, ale też w regionie jest organizowanych wiele wydarzeń, które przypominają historię sądeckiej kolei.

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