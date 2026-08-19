Rusza rozbudowa Sądeckiego Hospicjum. Powstanie dodatkowe skrzydło

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Nowe skrzydło powstanie na działce, którą dla hospicjum przekazało miasto Nowy Sącz. To teren, który sąsiaduje z obecnym budynkiem hospicjum. W nowym skrzydle zaplanowano w sumie 54 miejsca dla pacjentów. 44 miejsca znajdą się w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, a kolejnych 10 będzie typowo hospicyjnych.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i po drodze nie będzie problemów, to budowa nowej części Sądeckiego Hospicjum będzie trwać około 12 miesięcy. To oznacza, że nowe skrzydło powinno być gotowe latem 2027 roku.
Sądeckie Hospicjum pierwszych pacjentów przyjęło w 2012 roku. Wtedy było to 21 osób. W późniejszych latach budynek przy ulicy Nawojowskiej był powoli rozbudowywany. W 2017 roku uruchomiono tam Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, gdzie znalazły się 22 łóżka. Kolejna rozbudowa zakończyła się w 2021 roku. Wtedy w nowym skrzydle oprócz pomieszczeń dla pacjentów znalazła się też kaplica, sala do rehabilitacji, a także ogród zimowy.
Dziś Sądeckie Hospicjum ma w sumie 35 łóżek. Zapotrzebowanie na nowe miejsca jest jednak ogromne. W kolejce czeka kilkadziesiąt ciężko chorych osób. Nie tylko z samego miasta Nowego Sącza, ale też regionu.
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