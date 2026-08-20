Nastolatka spadła z elektrycznej hulajnogi. Jak się okazało była nietrzeźwa!

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Całe zdarzenie widziała przypadkowa osoba, która wezwała na miejsce służby.

Na miejscu okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Została przetransportowana do szpitala, ale na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń. Druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Teraz policjanci z komisariatu w Starym Sączu wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Wkrótce zgromadzone materiały przekażą do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Przy tej okazji policja przypomina, że hulajnogi elektryczne to nie zabawki, tylko pojazdy, których kierujący muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego. Aby poruszać się hulajnogą elektryczną trzeba mieć minimum 13 lat i posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T. Warto pamiętać, że dzieci do 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą po jezdni. Mogą to robić jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Dla bezpieczeństwa używaj kasku ochronnego, pamiętaj, że od 3 czerwca tego roku osoby poniżej 16 roku życia mają taki obowiązek. Korzystając z hulajnogi zawsze bądź trzeźwy, gdy jest to możliwe korzystaj z wydzielonych dróg dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, gdy ich nie ma możesz wyjątkowo poruszać się chodnikiem, ale wtedy musisz szczególnie uważać, jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych i ustępować im pierwszeństwa - przypomina Aneta Izworska

Quiz: miejsca z "Rancza". Rozpoznasz je po zdjęciach? Sprawdź się! Pytanie 1 z 11 Na zdjęciu znajduje się Sklep Więcławskiej Sklep Wilskiej Sklep Michałowej Następne pytanie

Nie przejeżdżajmy hulajnogą po przejściu dla pieszych, nie przewoźmy innej osoby, zwierząt czy ładunków. Nie czepiajmy się innych pojazdów, a podczas jazdy nie trzymaj w ręce telefonu komórkowego. Z wyprzedzeniem sygnalizujmy też zamiar wykonania manewru skrętu. Zadbajmy by być widocznym dla innych.

Dużym problemem jest też parkowanie takich pojazdów. Szczególnie wtedy, kiedy osoby korzystają z wypożyczonej hulajnogi. Takie pojazdy bardzo często zostawiane są byle gdzie i byle jak.

Urządzenie parkuj zgodnie z przepisami, jak najdalej od krawędzi jezdni, na skaju drogi dla rowerów lub chodnika - przypomina Aneta Izworska

Od początku wakacji do 18 sierpnia na terenie Sądecczyzny policjanci zanotowali już 12 kolizji i 20 wypadków z udziałem tego typu pojazdów, w których rannych zostało 20 osób.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!