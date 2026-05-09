Nowy „Przystanek czasu” dla przyszłych pokoleń zakopany. Co trafiło do specjalnej tuby?

Przystanek czasu na płycie miejskiego rynku pojawił się 25 lat temu w pobliżu ratusza. Wtedy teren symbolicznie oznaczono głazem i tablicą pamiątkową. Dziś mało kto pamięta, co wtedy w kapsule zakopane. Dlatego władze miasta postanowiły to przypomnieć. Okazją było zakończenie remontu nowosądeckiego ratusza.

Kapsułę czasu odkopano w sobotę 9 maja o godzinie 13:30. Na miejscu pojawiły się władze miasta, ale też osoby, które były przy zakopywaniu kapsuły 25 lat temu. To między innymi Andrzej Czerwiński, który był wtedy prezydentem Nowego Sącza. Nie zabrakło też mieszkańców, którzy chcieli zobaczyć jakie skarby kryje kapsuła.

W specjalnym pojemniku umieszczono wtedy między innymi przeróżne miejskie dokumenty, gazety z tamtych czasów, płyty CD, pieniądze, a także różne pamiątki od lokalnych redakcji, stowarzyszeń, firm czy organizacji. Była też butelka regionalnego alkoholu, który jest dobrze znany w całej Polsce, a także inne przedmioty. Takie jak zegarek ówczesnego prezydenta miasta Andrzeja Czerwińskiego.

Kapsuła czasu długo na powierzchni ziemi nie została, bo uzupełniono ją o współczesne pamiątki i ponownie zakopano. Na przyszłe pokolenia będzie czekać między innymi specjalne przesłanie od władz miasta, Karta Nowosądeczanina, program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej z 2026 roku, spis najważniejszych wydarzeń, zdjęcia miasta, zapis cyfrowy sesji rady miasta, a także informacje o ważnych osobach, które w 2026 roku były związane z Nowym Sączem. Drobne rzeczy mogli też dołożyć mieszkańcy miasta, którzy przyszli na wydarzenie.

Zgodnie z planem zakopana w tym roku kapsuła czasu będzie odkopana za 25 lat, czyli w 2051 roku.

