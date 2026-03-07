Motocykliści wrócili na trasy. Policja przypomina. Droga to nie tor wyścigowy!

Policja przypomina, że po zimie nawierzchnie dróg wciąż mogą być zanieczyszczone piaskiem i drobnym żwirem. Dlatego motocykliści szczególnie muszą uważać na łukach dróg, skrzyżowaniach, w rejonie poboczy oraz w miejscach zacienionych, gdzie długo utrzymuje się wilgoć. Ograniczona przyczepność znacząco wpływa na bezpieczeństwo jazdy motocyklem.

Warto pamiętać, że osoby poruszające się jednośladami nie są chronione przez karoserię ani inne systemy bezpieczeństwa, które mają samochody. Dlatego każdy błąd może motocyklistę bardzo dużo kosztować.

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze motocykliści powinni przede wszystkim dostosować styl jazdy i prędkość do warunków panujących na drodze, zachować odstęp od innych pojazdów, zawsze wcześnie i wyraźnie sygnalizować zamiar wykonania manewru skrętu czy też zmiany pasa ruchu. Przed sezonem koniecznie trzeba sprawdzić stan techniczny motocykla, zwłaszcza hamulce, opony i oświetlenie. Zadbajmy też o odpowiedni strój ochronny oraz widoczność - przypomina policja

Na motocyklistów powinni też uważać kierujący samochodami. Szczególnie przy włączaniu się do ruchu, zmianie pasa ruchu czy wykonywaniu manewru skrętu. Za każdym razem trzeba spoglądać w lusterka i upewniać się, że jest bezpiecznie.

Patrzmy w lusterka i upewniajmy się, że motocyklista nie znajduje się w martwym polu. Pamiętajmy o bezpiecznych odstępach podczas wyprzedzania jednośladów. Sygnalizujmy manewry z odpowiednim wyprzedzeniem - dodają policjanci

