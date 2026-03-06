Umowa jest podpisana! Może ruszać budowa kolejnego odcinka trasy kolejowej w kierunku Nowego Sącza

Nowa trasa o długości około 20 kilometrów na odcinku Podłęże – Gdów będzie gotowa do 2030 roku. Prace będą kosztować ponad 3 miliardy złotych. Oprócz torów na całym odcinku powstaną też nowoczesne stacje i przystanki, mosty, wiadukty i przeszło 900-metrowy tunel.

Mówi Piotr Wyborski prezes PKP Polskie Linie Kolejowe.

Budowana linia kolejowa jest zaprojektowana tak, by wszystkie skrzyżowania z drogami były dwupoziomowe, co zagwarantuje bezpieczeństwo. Natomiast nad autostradą A4 nowe tory będą poprowadzone estakadami w kierunku linii kolejowej, która dziś prowadzi do Krakowa.

Oprócz stacji w Gdowie powstanie również nowa stacja Podłęże Balachówka, a także przystanki w Zagórzu koło Niepołomic i w Wiatowicach. Dzięki nowej trasie przejazd pociągiem z Krakowa do Gdowa ma będzie trwać około 30 minut.

Trasa Podłęże – Gdów będzie częścią nowej linii kolejowej, którą z Krakowa dojedziemy na południe regionu. Na Podhale i do Nowego Sącza. Dziś prace budowlane trwają już na 5 odcinkach. Budowa części z nich ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Kiedy wszystkie fragmenty nowej linii będą gotowe, to najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

