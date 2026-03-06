ANS montuje dla studentów kabiny akustyczne. Pierwsze już są [ZDJĘCIA]

Można w nich odpocząć od hałasu, ale też pouczyć się. Specjalne kabiny akustyczne pojawiły się na dwóch wydziałach Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Pierwsze z nich zamontowano na Wydziale Nauk Technicznych oraz Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki. To niewielkie pomieszczenia, które ustawiono na korytarzach uczelni. W środku są wygłuszone specjalnym materiałem ściany, miejsca do siedzenia i stół, na którym można rozłożyć notatki, czy laptopa. Kabina posiada wentylator oraz kontakty, do których można podłączyć ładowarki.

STASIEK KUKULSKI O EUROWIZJI 2026 i... POWIĄZANIU Z NATALIĄ KUKULSKĄ

Studenci już chętnie z nich korzystają. Zamontowaliśmy na naszym wydziale taką kabinę właśnie z myślą o studentach, o ich komforcie pracy, nauki, prowadzenia ewentualnych rozmów, ale też indywidualnej pracy, przygotowywania się do zajęć, być może też chwilowego wyciszenia – mówi Iwona Wiewióra, dziekan Wydziału Nauk Technicznych nowosądeckiej ANS.

Studenci coraz chętniej przekonują się do tego typu rozwiązania. Poziom wygłuszenia jest bardzo dobry. Przy hałasie, jaki był na korytarzu uczelni, w środku kabiny udało nam się porozmawiać z nimi w ciszy i spokoju.

Naprawdę przyjemnie jest w środku. Są nawiewy, kabina jest wygłuszona. No jest idealne miejsce do rozmów albo odpoczynku, czy do nauki. -Uważam, że nawet jeśli ktoś potrzebuje właśnie skorzystać z laptopa, chwili spokoju, no to może sobie bez problemu wejść i skorzystać i nawet jest możliwość podpięcia ładowarki. - Myślę, że jest to super opcja dla osób, które potrzebują ciszy na przykład do nauki – powiedzieli nam studenci Wydziału Nauk Technicznych.

Na razie uczelnia zamontowała dwie takie kabiny. Koszt jednej to około 40 tysięcy złotych. W przyszłości ma się pojawić ich więcej, na wszystkich wydziałach. Podobną kabinę na swoim korytarzu ustawiła też Szkoła Podstawowa numer 6 w Nowym Sączu. Pisaliśmy o tym kilka tygodni temu. Z kabiny podczas przerw korzystają uczniowie ze spektrum autyzmu, którzy chcą się wyciszyć.