Nowy wydział ruszył w małopolskiej policji. Zajmie się przestępczością cyfrową

Policjanci, którzy pracują w nowym wydziale zajmują się przeglądaniem i analizowaniem ogólnodostępnych informacji w Internecie. Takich jak strony internetowe, fora czy media społecznościowe. Mundurowi w sieci będą wyszukiwać treści, które są prawnie zabronione.

Policjanci z nowego wydziału będą też ujawniać i zwalczać przestępstwa, które są popełniane przy użyciu systemów informatycznych czy teleinformatycznych.

Utworzenie Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Również w przestrzeni cyfrowej – informuje komenda wojewódzka policji w Krakowie

Nowy wydział będzie współpracował ze wszystkimi jednostki policji w całym regionie, a także z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości.

To jednak nie jedyna nowość w Małopolskiej policji. Nowe referaty zamiejscowe ma teraz wydział do walki z korupcją KWP w Krakowie. Jeden uruchomiono w Tarnowie, a drugi w Nowym Sączu.

Wydział do walki z korupcją KWP w Krakowie składa się z 40 policjantów, którzy zajmują się rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczanie przestępczości korupcyjnej. Z policjantami, którzy pracują w tym wydziale można się kontaktować między innymi przez specjalną zakładkę, która znajduje się na stronie internetowej małopolskiej policji.

