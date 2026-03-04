Kolejna duża akcja policji! Zatrzymano wiele poszukiwanych osób. Także w Małopolsce

Akcję pod hasłem „Poszukiwany” służby mundurowe przeprowadziły 2 i 3 marca. Policyjne działania nie ominęły też Nowego Sącza i regionu sądeckiego. Tu wpadło aż 17 osób, które były poszukiwane.

Mundurowi zatrzymali 1 osobę, która była poszukiwana na podstawie listu gończego, a kolejne 4 poszukiwane na podstawie wydanych przez sądy nakazów doprowadzenia do zakładu karnego. Finalnie cała piątka trafiła do zakładu karnego, gdzie będzie odbywać zasądzone wcześniej kary pozbawienia wolności w wymiarze od 41 dni do 12 miesięcy - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Na tym jednak nie koniec, bo kolejnych 9 osób, które zatrzymano było poszukiwanych do odbycia zastępczych kar pozbawienia wolności. Wszyscy zapłacili jednak grzywny, tym samym uwolnili się od więzienia.

Dodatkowo policjanci ustalili, gdzie przebywają 3 osoby poszukiwane przez prokuraturę celem ustalenia miejsc ich pobytu do dalszych czynności - dodaje Izworska

W całej Małopolsce w ramach akcji „Poszukiwany” zatrzymano w sumie 208 osób. Na tej liście jest 22 obcokrajowców.

W Małopolsce w akcji wzięło udział 3084 funkcjonariuszy policji oraz straży granicznej. Natomiast na Sądecczyźnie w działaniach brało udział 189 policjantów, których także wspierali funkcjonariusze straży granicznej.

Była to pierwsza w tym roku tego typu akcja, ale nie ostatnia. Policjanci zapewniają, że takie działania będą powtarzane w kolejnych miesiącach.

