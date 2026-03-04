Śledztwo w sprawie śmierci 68-latka w Popradzie. Sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn

Michał Rejduch
2026-03-04 9:17

W środę, 4 marca w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie ma się odbyć sekcja zwłok 68- latka, którego ciało znaleziono w poniedziałek, 2 marca w rzece Poprad. Wcześniej strażacy odnaleźli w rzece jego samochód. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu.

Śledztwo jest prowadzone w kierunku domniemanego nieumyślnego spowodowania śmierci. Po zasięgnięciu opinii biegłych Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Ta ma odpowiedzieć jak mogło dojść do śmierci mężczyzny. Śledczy sprawdzają też jak to się stało, że samochód znalazł się w rzece. 

Polecany artykuł:

Park z labiryntem i ścieżką edukacyjną powstanie w Krasnem Potockiem. Jest ziel…

Na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby ktoś mógł się przyczynić do śmierci 68-latka – powiedział nam Bartosz Gorzula, z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.

Polecany artykuł:

Będzie ładniej, wygodniej i bezpieczniej. Ruszył remont kładki nad Dunajcem

Strażacy, którzy zostali wezwani na miejsce w poniedziałek, 2 marca nie znaleźli w samochodzie nikogo. Dopiero po tym, jak przeszukali okolicę, gdzie auto było zatopione na jednej z wysepek na rzece Poprad odnaleźli ciało mężczyzny.

Samochód w Popradzie. W pobliżu znaleziono ciało
Galeria zdjęć 3
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
wypadek
śmierć