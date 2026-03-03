Będzie ładniej, wygodniej i bezpieczniej. Ruszył remont kładki nad Dunajcem

Wisząca kładka nad rzeką Dunajec pomiędzy miejscowościami Witowice Dolne i Tropie o remont prosiła się już od dawna. Do tej pory takie roboty jednak przekładano. Teraz to się zmieniło, bo gmina Łososina Dolna zdobyła na to pieniądze. Część dokłada Unia Europejska.
W planie jest między innymi kompleksowa modernizacja pylonów stalowych, lin nośnych, lin podtrzymujących, balustrad, podpór oraz pomostu. Na konstrukcji kładki będą też zainstalowane tablice informacyjne, a obok pojawi się urządzenie zliczające ruch. Będzie też nowoczesna stacja naprawy rowerów z kompletem narzędzi - informuje urząd gminy w Łososinie Dolnej
Remont kładki wiszącej nad rzeką Dunajec pomiędzy miejscowościami Witowice Dolne i Tropie kosztuje niecały milion złotych. Większą część pieniędzy gmina zdobyła z unijnych funduszy.
Celem inwestycji jest rozwój lokalnego szlaku turystycznego, który połączy Gminę Łososina Dolna z Gminą Gródek nad Dunajcem. Modernizacja kładki ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i ułatwienie ruchu turystycznego wzdłuż jeziora – informują władze gminy
Na czas prac kładka będzie zamknięta dla pieszych i rowerzystów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to roboty zakończą się tam jeszcze w maju
