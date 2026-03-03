Obecny most na Popradzie zostanie zamknięty w 2028 roku ze względu na bardzo zły stan techniczny. Budowa nowej przeprawy jest konieczna, by uniknąć paraliżu komunikacyjnego.

Rozwiązaniem problemu z finansowaniem inwestycji ma być zmiana granic administracyjnych. Nowy Sącz przekaże część terenu powiatowi, co pozwoli na realizację zadania przez GDDKiA.

W połowie marca ruszą konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic. Na czas budowy nowego mostu powstanie tymczasowa przeprawa objazdowa, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Nowy Sącz odda tereny sąsiadom. To sposób na sfinansowanie budowy mostu na Popradzie

Walka z czasem o budowę nowego mostu na Popradzie weszła w decydującą fazę. Obecna przeprawa, która służy mieszkańcom od blisko 60 lat, jest w tak złym stanie technicznym, że jej dni są policzone. Ekspertyzy nie pozostawiają złudzeń – w 2028 roku obiekt zostanie definitywnie zamknięty dla ruchu. Aby nie dopuścić do odcięcia ważnych szlaków komunikacyjnych, niezbędna jest budowa nowej konstrukcji. Na drodze stanęły jednak przepisy dotyczące finansowania.

Cała procedura wynika ze statusu Nowego Sącza jako miasta na prawach powiatu. W Małopolsce są trzy takie miasta, oprócz Nowego Sącza powiatami grodzkimi są: Kraków i Tarnów. W przypadku Sądecczyzny granica między miastem a powiatem ziemskim przebiega środkiem rzeki Poprad. Oznacza to, że za połowę inwestycji odpowiadałoby miasto, a za drugą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przekazanie 19,60 ha terenu pozwoli na realizację całej inwestycji przez GDDKiA, ponieważ most w całości będzie się znajdował na terenie powiatu nowosądeckiego.

Ruszą konsultacje społeczne w sprawie mostu

Machina urzędnicza już ruszyła. Podczas ostatniej sesji (27 lutego) radni powiatu nowosądeckiego dali zielone światło dla rozpoczęcia procedury, co oznacza, że już w połowie marca we wszystkich gminach powiatu rozpoczną się konsultacje społeczne. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat planowanej zmiany granic. Ostateczną decyzję w sprawie korekt administracyjnych podejmuje w formie rozporządzenia Rada Ministrów.

