Samorządowcy z Sądecczyzny w Radzie Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

Rada Samorządu Terytorialnego ma przywrócić dialog pomiędzy władzą i samorządem, także wspierać samorządowców i przyczynić się do rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego. Powołania do rady wręczono podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządowego, który odbywa się w Mikołajkach. W Radzie znaleźli się samorządowcy z Sądecczyzny. Powołanie otrzymał starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz wójt Gródka nad Dunajcem Jarosław Baziak.

Będę wspierał Prezydenta Karola Nawrockiego swoim doświadczeniem i wiedzą, w sprawach dotyczących tego, co ważne dla prawidłowego funkcjonowania powiatów, aby dobrze żyło się ich mieszkańcom, czyli nam wszystkim – poinformował w mediach społecznościowych Tadeusz Zaremba, starosta nowosądecki.

Miałem dziś zaszczyt odebrać z rąk Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, powołanie do Rady ds. Samorządu Terytorialnego. To dla mnie ogromne wyróżnienie, a jednocześnie wyzwanie. Mam nadzieję, że rozwiązania proponowane przez członków Rady realnie wpłyną na los małych ojczyzn. Dziękuję Panu Prezydentowi za zaufanie. Zapewniam, że będę godnie reprezentować mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem – napisał na swoim facebooku Jarosław Baziak, wójt Gródka nad Dunajcem.

W skład Rady Samorządu terytorialnego weszli również przedstawiciele innych gmin, miast, powiatów, czy województw. Rada będzie organem doradczym. Jej głównym zadaniem będzie opiniowanie projektów ustaw dotyczących samorządów oraz analiza i próba rozwiązania problemów lokalnych.