Samochód w Popradzie. W pobliżu znaleziono ciało

Michał Rejduch
2026-03-02 18:03

Policja z Nowego Sącza wyjaśnia, co wydarzyło się nad rzeką Poprad w okolicy Starego Sącza. W poniedziałek, 2 marca po południu z koryta tej właśnie rzeki wyłowiono ciało człowieka. Kilka godzin wcześniej na wysokości Bobrowiska w wodzie odkryto też samochód osobowy.

Do stanowiska kierowania wpłynęła informacja o pomocy policji w wydobyciu zwłok z rzeki Poprad. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy ratowniczo-gaśnicze wraz ze sprzętem specjalistycznym pontonem. Samochód został wydobyty z korytarzyki i przekazany policji — mówi Mateusz Górski z komendy miejskiej PSP w Nowym Sączu.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji, która być może da odpowiedź, co było przyczyną śmierci. Śledczy chcą też poszukać odpowiedzi na pytanie, jak samochód znalazł się w wodzie.

