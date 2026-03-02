Targi Edukacyjne w Nowym Sączu. Tłumy ósmoklasistów w hali MOSiR

Nowy Sącz. Targi Edukacyjne w hali MOSiR

Pod jednym dachem można poznać ofertę szkół średnich z Nowego Sącza. W hali MOSiR Urząd Miasta Nowego Sącza zorganizował Targi Edukacyjne. Pokazały się na nich wszystkie szkoły ponadpodstawowe z Nowego Sącza, zarówno te publiczne, jak i prywatne. Impreza przyciągnęła jak zwykle tłumy ósmoklasistów, którzy szukają dla siebie wymarzonej szkoły. Niektórzy z nich mają już wybraną placówkę, inni dopiero zastanawiają się nad profilem i kierunkiem kształcenia. Targi Edukacyjne to także dobra okazja dla szkół na to, żeby jak największej liczbie uczniów zaprezentować swoją ofertę.

Myślę, że targi to jest super pomysł. Uczniowie z klas ósmych szkół podstawowych mają możliwość w jednym miejscu poznać ofertę praktycznie wszystkich sądeckich szkół ponadpodstawowych. Świetne miejsce do zaprezentowania swoich najlepszych stron, do zaprezentowania specjalizacji każdej szkoły. To na pewno pomaga uczniom klas ósmych w podjęciu decyzji. Nam, nauczycielom, dyrektorom targi pomagają w zdobyciu tych uczniów. Każdy ma swoje stoisko i na nim zachęca na różne sposoby, prezentuje swoją szkołę – mówi Katarzyna Jankowicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu.

Sądeckie Targi Edukacyjne to nie tylko okazja do prezentacji oferty szkół. To także możliwość rozmowy z uczniami, którzy już chodzą do danej szkoły.