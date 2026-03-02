Duże pieniądze poszły na zimowe utrzymanie dróg w powiecie nowosądeckim

Ile powiat nowosądecki wydał na odśnieżanie dróg?

Duże pieniądze poszły w tym roku na zimowe utrzymanie dróg w powiecie nowosądeckim. Od listopada 2025 do lutego 2026 roku powiat wydał sześć i pół miliona złotych na odśnieżanie i zabezpieczenie tras w regionie. To ogromna kwota. Najgorzej było w styczniu, kiedy był największy atak zimy. 31 pługopiaskarek wyjeżdżały średnio 115 razy. Władze powiatu zapewniają, że do końca roku pieniędzy nie powinno zabraknąć.

Najtrudniejszym miesiącem był styczeń, gdzie poszło prawie 2,5 miliona złotych na same wyjazdy. Myślę, że stanęliśmy jako Powiatowy Zarząd Dróg na wysokości zadania, bo nie doszły do mnie żadne skargi, że coś jest nie tak z drogami powiatowymi. Zostało nam jeszcze półtora miliona złotych na jesień, więc tutaj ta sytuacja myślę, jest spokojna. Zresztą patrząc na sytuację pogodową, jaka u nas jest, czyli przesuwa się ta zima bliżej wiosny niż jesieni. Jesień się nam wydłuża, więc myślę, że spokojnie nam wystarczy. Natomiast jak będzie brakowało, to oczywiście będziemy uzupełniać – powiedział Radiu Eska starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

W tym roku najgorsze warunki w regionie sądeckim były między 7 a 10 stycznia, wtedy spadło najwięcej śniegu. Dodatkowo było bardzo mroźno. Nocami temperatura spadała od około 20 stopni poniżej zera.