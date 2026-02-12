Zostań ratownikiem GOPR. Krynicka grupa szuka chętnych

Dariusz Ryś
2026-02-12 12:34

Ratowników - ochotników szuka Krynicka Grupa GOPR. Zgłosić może się każda osoba, która ma skończone 18 lat, ale też doskonale zna teren Beskidu Sądeckiego oraz Niskiego, a także dobrze radzi sobie na nartach. Egzamin wstępny do Grupy Krynickiej GOPR planowany jest na weekend 7 i 8 marca. Egzamin będzie składał się z trzech części.

Zostań ratownikiem GOPR. Krynicka grupa szuka chętnych

i

Autor: Krynicka Grupa GOPR/ Facebook

Pierwszym elementem będzie sprawdzenie kondycji oraz umiejętności poruszania się na nartach w terenie. Na kandydata będzie czekało przejście po wyznaczonej trasie z limitem czasowym, który ustali ratownik. Później będzie egzamin z jazdy na nartach, a na końcu test z topografii. Tu warto dodać, że do tej części przejdą osoby, które zaliczą dwie pierwsze części egzaminu.

Posłuchaj Grzegorza Susa z Krynickiej Grupy GOPR
Mediateka.pl

Krynicka Grupa GOPR na zgłoszenia czeka do 2 marca. O szczegóły można pytać w Stacji Centralnej GOPR w Krynicy, która znajduje się przy ulicy Halnej 18.

Polecany artykuł:

Sanepid sprawdza miejsca, gdzie w trakcie ferii wypoczywają dzieci

Na terenie Beskidu Sądeckiego Krynicka Grupa GOPR zabezpiecza pasmo Radziejowej, pasmo Jaworzyny Krynickiej oraz pasmo leluchowskie. Natomiast na zachodniej części Beskidu Niskiego ratownicy z Krynicy zabezpieczają pasmo Hańczowskie, pasmo Magurskie oraz Góry Grybowskie

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

W 2025 roku ratownicy Grupy Krynickiej GOPR ruszali z pomocą 752 razy. Było to 214 działań w górach oraz 538 interwencji na stokach narciarskich.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Test wiedzy dla chemików. Jaki pierwiastek kryje się pod tą łacińską nazwą?
Pytanie 1 z 10
Oxygenium to: