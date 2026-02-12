Zostań ratownikiem GOPR. Krynicka grupa szuka chętnych

Pierwszym elementem będzie sprawdzenie kondycji oraz umiejętności poruszania się na nartach w terenie. Na kandydata będzie czekało przejście po wyznaczonej trasie z limitem czasowym, który ustali ratownik. Później będzie egzamin z jazdy na nartach, a na końcu test z topografii. Tu warto dodać, że do tej części przejdą osoby, które zaliczą dwie pierwsze części egzaminu.

Posłuchaj Grzegorza Susa z Krynickiej Grupy GOPR

Krynicka Grupa GOPR na zgłoszenia czeka do 2 marca. O szczegóły można pytać w Stacji Centralnej GOPR w Krynicy, która znajduje się przy ulicy Halnej 18.

Na terenie Beskidu Sądeckiego Krynicka Grupa GOPR zabezpiecza pasmo Radziejowej, pasmo Jaworzyny Krynickiej oraz pasmo leluchowskie. Natomiast na zachodniej części Beskidu Niskiego ratownicy z Krynicy zabezpieczają pasmo Hańczowskie, pasmo Magurskie oraz Góry Grybowskie

W 2025 roku ratownicy Grupy Krynickiej GOPR ruszali z pomocą 752 razy. Było to 214 działań w górach oraz 538 interwencji na stokach narciarskich.

