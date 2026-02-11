Sanepid sprawdza miejsca, gdzie w trakcie ferii wypoczywają dzieci

Sanepid kontroluje miejsca na Sądecczyźnie, gdzie wypoczywają dzieci

Od początku ferii zimowych Sanepid z Nowego Sącza sprawdza miejsca, gdzie wypoczywają dzieci. Do tej pory skontrolowano blisko 40 pensjonatów i domów wczasowych, w których organizowane są zimowiska. Pracownicy Sanepidu zaglądają do kuchni, patrzą, jak przechowywane jest jedzenie, sprawdzają sanitariaty, ale też miejsca, gdzie dzieci śpią, bawią się i spędzają czas wolny. Do tej pory nieprawidłowości nie wykryto.

Jakub Kot i Michał Korościel o sukcesie Kacpra Tomasiaka. Super Dranie w Super Expressie

Sprawdzaliśmy warunki sanitarne. Stwierdzaliśmy kuchnię, artykuły spożywcze. W tych kontrolach nie stwierdziliśmy takich rażących nieprawidłowości, które mogłyby znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo osób korzystających z zimowego wypoczynku. Co ważne, nie mieliśmy też sytuacji, żeby któryś z rodziców prosił nas o taką kontrolę. Organizatorzy wypoczynku są dobrze przygotowani – wyjaśnia nam Krzysztof Bałuszyński z nowosądeckiego Sanepidu.

Polecany artykuł: W tym roku w Gródku nad Dunajcem zacznie działać Straż Gminna

Kontrole potrwają do końca ferii zimowych. Takie kontrole są niezapowiedziane.