W tym roku w Gródku nad Dunajcem zacznie działać Straż Gminna

Po co gminie Gródek nad Dunajcem Straż Gminna?

Gmina Gródek nad Dunajcem będzie mieć własną straż gminną. Na początek będzie tam dwóch strażników – jeden zatrudniony na cały etat, drugi na pół etatu. Rada gminy wyraziła zgodę na utworzenie takiej formacji. Straż gminna zdaniem wójta jest potrzebna, bo coraz więcej turystów odwiedza sam Gródek oraz inne miejscowości.

Gródek nad Dunajcem staje się coraz bardziej popularną destynacją turystyczną. W naszym interesie jest to, żeby tych turystów przyjeżdżało coraz więcej. Jeżeli ma ich przyjeżdżać coraz więcej, to ktoś musi zabezpieczyć również kwestię porządku publicznego. Nie mamy komendy ani komisariatu policji. Mamy publiczną plażę, publiczne miejsca turystyczne. Była możliwość pozyskania środków na utrzymanie straży gminnej i będziemy z tego dofinansowania korzystać – mówi Jarosław Baziak, wójt Gródka nad Dunajcem.

W straży gminnej mają służyć osoby, które przejdą odpowiednie przeszkolenie. Wójt zaznacza, że straż ma być formacją, która nie będzie nastawiona na karanie, a prewencję i zapobieganie. Pieniądze na dofinansowanie utworzenia Straży Gminnej Gródek nad Dunajcem zdobył z unijnych funduszy. Niedawno urząd marszałkowski przekazał gminie blisko 600 tysięcy złotych.