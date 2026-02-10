To lokalne kuźnie młodych talentów. Szkółki Ginących Zawodów będą działać także w tym roku!

Dariusz Ryś
2026-02-10 17:38

Szkółki Ginących Zawodów w regionie sądeckim nadal będą działać. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami już są podpisane, a to oznacza, że zajęcia w szkółkach będą organizowane także w kolejnych miesiącach.

Autor: Starostwo Powiatwe w Nowym Sączu/ Materiały prasowe

W szkółkach ginących zawodów, które działają na terenie całego powiatu nowosądeckiego młodzi mieszkańcy regionu pod okiem fachowców uczą się takich zawodów, które powoli przechodzą już do historii. Chętnych do nauki nie brakuje. W tym roku na zajęcia będzie przychodzić około tysiąca dziecii młodzieży, a warsztaty poprowadzi aż 65 instruktorów.

Zajęcia prowadzone są na zasadzie mistrz – uczeń. Dla uczestników są bezpłatne. W tym roku w szkółkach ginących zawodów będzie można nauczyć się między innymi bibułkarstwa, malarstwa, ikonopisarstwa, haftu, ale też tańca i śpiewu regionalnego czy gry na różnych instrumentach. Na przykład na skrzypcach, basach czy heligonce.

Na tym jednak nie koniec, bo w przyszłości ma ruszyć kolejna nowa szkółka.  Tym razem będzie to szkółka rzemiosła skórzanego.

Szkółki Ginących Zawodów w regionie sądeckim działają od 2000 roku. Od samego początku są pod skrzydłami Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. Zajęcia są organizowane w całym powiecie. Głównie w Gminnych Ośrodkach Kultury, ale także w szkołach czy remizach Ochotniczych Straży Pożarnych.

