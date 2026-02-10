Ruszył remont dworku w Klęczanach. Zmiany będą duże

Dariusz Ryś
2026-02-10 16:28

Nowy wygląd dostanie zabytkowy dworek w Klęczanach w gminie Chełmiec. Przebudowa budynku właśnie ruszyła. W planie jest między innymi wymiana dachu, remont elewacji, a także przebudowa pomieszczeń wewnątrz. Po remoncie będzie tam działać między innymi żłobek i przedszkole.

Autor: UG Chełmiec / Materiały prasowe

Prace remontowo-budowlane w dworku w Klęczanach będą kosztować blisko 5 milionów złotych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowy wygląd tego miejsca zobaczymy jesienią tego roku. W budynku nadal ma działać przedszkole, a także żłobek.

To miejsce zasługuje na godne odrestaurowanie, bo jest dumą sołectwa Klęczany. Dworek będzie ostoją dla naszych najmłodszych mieszkańców – mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec.

Budynek będzie w pełni dostosowany zarówno do potrzeb dzieci, jak i osób z niepełnosprawnościami. Żłobek będzie miał swoją siedzibę na parterze, a przedszkole na poddaszu. Zmieni się nie tylko sam budynek dworku, bo w planach są też prace porządkowe wokół.

Powstanie także droga pożarowa oraz miejsca parkingowe. Cały teren będzie też odpowiednio oświetlony. Natomiast na elewacji dworku, podobnie jak na budynku urzędu gminy Chełmiec, znajdą się elementy wykończeniowe z naturalnego kamienia z kopalni surowców skalnych w Klęczanach.

