Wyjątkowe dary z Belgii dla Sądeckiego Hospicjum

Nowoczesne łóżka i szafki dla Sądeckiego Hospicjum

Osiem nowoczesnych łóżek dla chorych dostało Sądeckie Hospicjum. Siedem z nich kupił i przekazał jeden z belgijskich banków, jedno prywatny darczyńca z regionu sądeckiego, który kiedyś korzystał z pomocy hospicjum. Dodatkowo do łóżek zostały zakupione szafki, które ufundował jeden z zakładów produkujących wędliny z Wojakowej. Sprzęt już trafił na oddział hospicyjny. Stare łóżka powędrowały do domów prywatnych osób potrzebujących.

Są łóżka wysoko specjalistyczne, które pozwalają w różnych pozycjach układać pacjenta. Więc to jest znaczący dar na rzecz sądeckiego hospicjum. Mamy te łóżka już wymienione na starym oddziale. Teraz wymieniamy łóżka na nowym oddziale, który został oddany w 2021 roku. Stare łóżka nie zostały wyrzucone, po prostu przekazaliśmy je osobom, które potrzebowały tej pomocy w swoich domach – wyjaśnia Mówił Mieczysław Kaczwiński, dyrektor Sądeckiego Hospicjum.

Szafki kosztowały 15 tysięcy złotych, a koszt łóżek szacowany jest na około 75 tysięcy złotych.