Przebiegną 1963 metry. Nowy Sącz dołączył do ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym!

Wielkiego biegania jak co roku nie zabraknie też w Nowym Sączu. W tym mieście na biegaczy będą czekać trasy wytyczone po terenie Parku Strzeleckiego. Na listach zawodników zapisanych jest 500 osób. Będzie to jedno z największych tego typu wydarzeń w naszym regionie.

Polecany artykuł: MCK Sokół zaprasza do Młodzieżowej Akademii Filmowej

Trasa biegu nie jest długa ani trudna, bo zawodnicy do pokonania będą mieli niecałe dwa kilometry. Dokładnie 1963 metry. Dystans nawiązuje do roku, w którym zginął ostatni z Żołnierzy Wyklętych. Był to Józef Franczak ps. Lalek. Biuro zawodów w Nowym Sączu będzie działać już od godziny 10:00 w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego przy ulicy Ogrodowej.

Mówi Tomasz Baliczek z urzędu miasta Nowego Sącza

Od godziny 10:00 do 11:30 zaplanowano weryfikację zawodników. Pierwszy bieg wystartuje o godzinie 12:00. Wtedy na starcie pojawią się panie, kilkanaście minut później ruszą panowie. Zakończenie biegu i dekorację zawodników przewidziano około godziny 13:00.

Tak jak w całym kraju trasa biegu w Nowym Sączu liczy 1963 metry. Do pokonania będą dwie pętle wytyczone ścieżkami wokół amfiteatru. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona taśmami oraz barierami. Natomiast ostatnie 200-300 metrów będzie wyznaczone osobnym torem, który pomoże swobodnie wbiegać na metę.

QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał Pytanie 1 z 10 W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia? "Space Jam" "Biali nie potrafią skakać" "Gra o honor" Następne pytanie

Na zawodników będą czekać medale okolicznościowe, koszulki i materiały edukacyjne. Puchary oraz dyplomy dostaną zawodnicy, którzy zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

W niedzielę 1 marca w całym kraju zaplanowano ponad 270 lokalnych biegów. W Małopolsce biegaczy będzie można spotkać nie tylko w Nowym Sączu, ale też Krakowie, Zakopanem, Rabce-Zdroju, Bochni, Przyszowej, Żegocinie czy w Gorlicach. Każde miasto oprócz głównego biegu przygotowuje też inne atrakcje oraz wydarzenia, które będą przypominać o historii Żołnierzy Wyklętych.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!