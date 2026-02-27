MCK Sokół zaprasza do Młodzieżowej Akademii Filmowej

Michał Rejduch
2026-02-27 12:07

Uczniowie sądeckich szkół maja kolejną okazję do obejrzenia w kinie ambitnych filmów, a potem do rozmowy z filmoznawcą. Zbliża się kolejna odsłona Młodzieżowej Akademii Filmowej, którą realizuje MCK Sokół.

Ekran kinowy

i

Autor: Aneta Grzańca, MCK SOKÓŁ/ Materiały prasowe

MCK Sokół organizuje Młodzieżową Akademię Filmową 

Ruszyły zgłoszenia do Młodzieżowej Akademii Filmowej. To spotkania dla szkół, które organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Uczestnicy obejrzą ambitne filmy, które zostały specjalnie dobrane pod wiek uczestników, a po seansie porozmawiają z filmoznawcą, Karolem Szafrańcem, który od lat jest prelegentem MAF. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku szkolnym obejmuje on 3 seanse dla każdej grupy wiekowej: 11 – 12 lat, 13 – 15 lat i 16 – 18 lat.

Blanka cała we łzach w programie "The Voice Kids"

Dla tych grup wiekowych i są dobierane filmy ambitne, filmy, które poruszają trudne tematy, ale też spełniają warunek wysokojakościowego kina. Olbrzymią rolę odgrywa filmoznawca, który będzie wprowadzał i dzieci i nastolatków w ten świat filmu, będzie wskazywał na walory filmu – wyjaśnia Filip Nowak MCK Sokół.

Polecany artykuł:

Pluszowych pomocników mają policjanci z Małopolski. Sympatyczne tygrysy cały cz…

Program Młodzieżowej Akademii Filmowej

Do programu szkoły mogą się zgłaszać do 16 marca. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie seanse MAF rozpoczynają się o godzinie 8:00 lub 11:00. W tym roku w programie znalazły się następujące filmy: „Mecz o wszystko”, „Flow”, „Psoty”, „Spirited away: W krainie bogów”, „Mistrzynie”, „Za duży na bajki 3”, „Ministranci”, „Lot nad kukułczym gniazdem” oraz „Bałtyk”

Obrazy z konkursu Magia Lotu na ściach oddziału chirurgii dziecięcej
Galeria zdjęć 5
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
mck sokół nowy sącz