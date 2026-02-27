MCK Sokół zaprasza do Młodzieżowej Akademii Filmowej

MCK Sokół organizuje Młodzieżową Akademię Filmową

Ruszyły zgłoszenia do Młodzieżowej Akademii Filmowej. To spotkania dla szkół, które organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Uczestnicy obejrzą ambitne filmy, które zostały specjalnie dobrane pod wiek uczestników, a po seansie porozmawiają z filmoznawcą, Karolem Szafrańcem, który od lat jest prelegentem MAF. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku szkolnym obejmuje on 3 seanse dla każdej grupy wiekowej: 11 – 12 lat, 13 – 15 lat i 16 – 18 lat.

Dla tych grup wiekowych i są dobierane filmy ambitne, filmy, które poruszają trudne tematy, ale też spełniają warunek wysokojakościowego kina. Olbrzymią rolę odgrywa filmoznawca, który będzie wprowadzał i dzieci i nastolatków w ten świat filmu, będzie wskazywał na walory filmu – wyjaśnia Filip Nowak MCK Sokół.

Program Młodzieżowej Akademii Filmowej

Do programu szkoły mogą się zgłaszać do 16 marca. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie seanse MAF rozpoczynają się o godzinie 8:00 lub 11:00. W tym roku w programie znalazły się następujące filmy: „Mecz o wszystko”, „Flow”, „Psoty”, „Spirited away: W krainie bogów”, „Mistrzynie”, „Za duży na bajki 3”, „Ministranci”, „Lot nad kukułczym gniazdem” oraz „Bałtyk”