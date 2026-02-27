Pluszowych pomocników mają policjanci z Małopolski. Sympatyczne tygrysy cały czas w akcji!

Dariusz Ryś
2026-02-27 10:33

Na pomoc tygrysa - ratownika znowu mogą liczyć małopolscy policjanci. Kolejną partię takich właśnie maskotek komendzie wojewódzkiej policji w Krakowie przekazały fundacje i stowarzyszenia z Nowego Sącza. Tygryski trafią teraz do lokalnych jednostek policji w regionie.

Pluszowych pomocników mają policjanci z Małopolski. Sympatyczne tygrysy cały czas w akcji!

i

Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Tym razem do radiowozów małopolskiej policji trafi w sumie pół tysiąca takich maskotek. Pluszaki będą rozdawane dzieciom, które będą poszkodowane w wypadkach czy kolizjach drogowych.

Dzięki tej inicjatywie radiowozy ruchu drogowego zostaną wyposażone w pluszowych „asystentów”. Rolą Tygrysków Ratowników będzie pomaganie najmłodszym w przetrwaniu trudnych chwil po kolizji czy wypadku drogowym. Maskotki pozwolą odwrócić uwagę dzieci od stresujących wydarzeń, jednocześnie budując zaufanie do mundurowych - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Polecany artykuł:

Nowoczesne samochody ratownicze trafią do małopolskich jednostek OSP. Także na…

Sympatyczne tygryski małopolskim policjantom już od wielu lat przekazują dwie organizacje, które zajmują się promowaniem bezpieczeństwa na drogach. To Fundacja Bezpiecznie do Celu oraz Fundacja Klub Biznesowy.

Kultowe teksty z wilkowyjskiej ławeczki. Sprawdź, czy je pamiętasz w QUIZIE z "Rancza
Pytanie 1 z 10
Kto powiedział na ławeczce "Na miłość nigdy nie jest za późno, za to na samotność zawsze jest za wcześnie"?

Maskotki, które policjantom podarowały wspomniane fundacje będą teraz przekazywane do wszystkich komend miejskich i powiatowych w regionie. Tradycyjnie pluszowych pomocników nie zabraknie też w radiowozach nowosądeckiej komendy.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!