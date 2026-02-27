Pluszowych pomocników mają policjanci z Małopolski. Sympatyczne tygrysy cały czas w akcji!

Tym razem do radiowozów małopolskiej policji trafi w sumie pół tysiąca takich maskotek. Pluszaki będą rozdawane dzieciom, które będą poszkodowane w wypadkach czy kolizjach drogowych.

Dzięki tej inicjatywie radiowozy ruchu drogowego zostaną wyposażone w pluszowych „asystentów”. Rolą Tygrysków Ratowników będzie pomaganie najmłodszym w przetrwaniu trudnych chwil po kolizji czy wypadku drogowym. Maskotki pozwolą odwrócić uwagę dzieci od stresujących wydarzeń, jednocześnie budując zaufanie do mundurowych - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Sympatyczne tygryski małopolskim policjantom już od wielu lat przekazują dwie organizacje, które zajmują się promowaniem bezpieczeństwa na drogach. To Fundacja Bezpiecznie do Celu oraz Fundacja Klub Biznesowy.

Maskotki, które policjantom podarowały wspomniane fundacje będą teraz przekazywane do wszystkich komend miejskich i powiatowych w regionie. Tradycyjnie pluszowych pomocników nie zabraknie też w radiowozach nowosądeckiej komendy.

