Bliżej do budowy nowego mostu na Popradzie. Jest kolejny ważny krok

Dzięki podpisanemu porozumieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie będzie mogła teraz złożyć do wojewody małopolskiego wniosek o wydanie tak zwanego ZRID-u, czyli zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. GDDKiA musi to zrobić bardzo szybko, bo do końca lutego.

Kiedy GDDKiA takie zezwolenie dostanie, będzie mogła ogłosić przetarg już na konkretne prace w terenie. Projekt już jest. Pieniądze też są zagwarantowane.

Mam nadzieję, że przetarg ogłosimy w lipcu lub sierpniu. Jeżeli tak się stanie i szybko wybierzemy wykonawcę, to budowa mostu ruszy jeszcze w tym roku. Prace mają trwać od 18 do 20 miesięcy. Wszystko zależy od pogody - mówi Maciej Ostrowski szef krakowskiego oddziału GDDKiA

Mówią Maciej Ostrowski szef GDDKiA w Krakowie i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Dobre wiadomości są takie, że na trasie pomiędzy Nowym a Starym Sączem dużych utrudnień nie będzie, bo na czas wyburzania starego mostu i budowy nowego na rzece Poprad powstanie przeprawa zastępcza.

Będzie to most tymczasowy, ale dwukierunkowy z chodnikami dla pieszych. Dzięki temu w czasie prac uda się utrzymać płynność ruchu na drodze krajowej numer 87 w kierunku Starego Sącza, Piwnicznej i dalej Słowacji – dodaje prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

GDDKiA przyznaje, że z budową nowego mostu na Popradzie nie można dłużej czekać, bo obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Jeżeli w najbliższym czasie budowa byś się nie zaczęła, to w 2028 roku przeprawę czekałoby zamknięcie.

Most na rzece Poprad na trasie Nowy Sącz – Stary Sącz ma już swoje lata, bo zbudowano go w 1964 roku. Jest już mocno wysłużony. Most nie ma też odpowiednich parametrów technicznych. Budowa nowego może kosztować około 50 milionów złotych. GDDKiA zapewnia, że pieniądze ma zapewnione.

