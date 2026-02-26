Magazyn energii powstanie w jednym z bloków STBS. Pozwoli to na duże oszczędności

Pierwsze takie rozwiązanie w Polsce

Magazyn energii cieplnej będzie służył mieszkańcom segmentu D. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, które już zastosowano w budynku, zimą ma być cieplej, a latem będzie chłodniej. Magazyn energii ma też pozwolić na duże oszczędności. Na przykład ciepła woda, która popłynie z kranów, będzie ogrzewana energią odnawialną. Tego typu rozwiązania stosowane są blokach wielorodzinnych w krajach zachodnich. W Polsce będzie to pierwsza taka inwestycja.

W lecie mieszkańcy będą mieć darmowe chłodzenie mieszkań poprzez maty kapilarne, które są umieszczone w suficie. Natomiast w zimie będzie tańsze ogrzewanie tych mieszkań, a przez cały rok będzie tania ciepła woda użytkowa. W Polsce jesteśmy pierwszym podmiotem, który stosuje na budynkach wielorodzinnych tego typu technologie. Magazyn ruszy razem z oddaniem bloków. Planujemy, że to wszystko będzie uruchomione w jednym terminie, tak aby mieszkańcy od razu w nowych budynkach już mogli korzystać z tej nowoczesnej technologii. Tutaj będzie połączenie dwóch technologii, pompy ciepła i magazynu energii. Ten magazyn energii będzie jako dolne źródło do pompy ciepła. Dzięki temu nie musimy robić odwiertów w głąb ziemi, aby tę energię odzyskiwać. Będzie to z tego magazynu i w momencie, gdy pompa ciepła będzie ogrzewać z jednej strony, na przykład mieszkanie albo ciepłą wodę użytkową, z drugiej strony będzie się wytwarzał chłód, czyli niska temperatura, która będzie oddawana do tego magazynu energii. Natomiast magazyn będzie wykorzystywał tak zwaną przemianę fazową materiałów, czyli zmianę stanu skupienia i będzie odzyskiwał energię z tej przemiany fazowej w przypadku działania. Jest to pionierskie rozwiązanie, jeśli chodzi o kraj, więc chcemy też zminimalizować wszelkie ryzyka związane z tym, że to my będziemy tym pierwszym podmiotem, który to uruchamia – powiedział Radiu Eska prezes Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Jacek Żelasko.

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybrało firmę, która wykona magazyn. Całość ma kosztować około 2 miliony złotych. Firma zapewniła, że magazyn energii będzie gotowy na przełomie kwietnia i maja. Wtedy też STBS chce oddać nowe bloki mieszkańcom. W trzech segmentach znajdzie się tam ponad 130 mieszkań o różnej powierzchni. W budynkach mają być także sklepy, przedszkole, a pod nimi powstał największy w Nowym Sączu garaż podziemny.