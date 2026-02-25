Szpital w Nowym Sączu zmienia swój wygląd. Pierwsze efekty już widać!

Dariusz Ryś
2026-02-25 17:00

Nowy wygląd dostaje szpital w Nowym Sączu. To dzięki pracom remontowym, które tam trwają. Fachowcy zabrali się za fasadę budynku głównego, który znajduje się przy ulicy Młyńskiej. Jak szpital będzie wyglądał to już można zobaczyć, bo cześć prac właśnie się zakończyła.

Autor: Darek Ryś

Firma, która wygrała przetarg na miejscu pracuje od października ubiegłego roku. Fachowcy nie tylko czyszczą i malują ściany, ale też wymieniają okna oraz remontują dach. Przy tej okazji wyburzono  też stare balkony. Prace potrwają co najmniej do końca maja.

Będzie ładniej, ale też taniej i ekologiczniej. Wymiana stolarki okiennej na pewno wpłynie na oszczędność ciepła w szpitalu. Natomiast samo malowanie ścian zdecydowanie poprawi wygląd samego szpitala - mówi Agnieszka Zelek-Rachtan rzecznik prasowy szpitala w Nowym Sączu

Roboty kosztują ponad 6,5 miliona złotych. Większą część pieniędzy nowosądecki szpital dostał z budżetu województwa małopolskiego. Władze szpitala zapewniają, że prace remontowe nie powodują utrudnień w przyjmowaniu pacjentów. Dojazd i dojście jest zapewniany, ale uważać trzeba bo jest to plac budowy.

Są to już kolejne duże prace remontowo – budowlane w sądeckim szpitalu. W ostatnich latach remontu doczekało się kilka szpitalnych oddziałów.  Powstał też nowoczesny gmach ginekologiczno – położniczy,  a także odnowiono  zespół szpitalnych przychodni przy Alejach Wolności. Wokół szpitala powstały też miejsca parkingowe dla pacjentów i pracowników.

Szpital w Nowym Sączu buduje też nowoczesne miejsce dla medycznego laboratorium diagnostycznego. Do nowego gmachu przeprowadzą się wszystkie szpitalne pracownie analityczne i laboratoria. Nowy budynek dla szpitalnej diagnostyki powstaje w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się pracownia mikrobiologii. Ma być gotowy jeszcze w tym roku. 

