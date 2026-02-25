Szpital w Nowym Sączu zmienia swój wygląd. Pierwsze efekty już widać!

Firma, która wygrała przetarg na miejscu pracuje od października ubiegłego roku. Fachowcy nie tylko czyszczą i malują ściany, ale też wymieniają okna oraz remontują dach. Przy tej okazji wyburzono też stare balkony. Prace potrwają co najmniej do końca maja.

Będzie ładniej, ale też taniej i ekologiczniej. Wymiana stolarki okiennej na pewno wpłynie na oszczędność ciepła w szpitalu. Natomiast samo malowanie ścian zdecydowanie poprawi wygląd samego szpitala - mówi Agnieszka Zelek-Rachtan rzecznik prasowy szpitala w Nowym Sączu

Roboty kosztują ponad 6,5 miliona złotych. Większą część pieniędzy nowosądecki szpital dostał z budżetu województwa małopolskiego. Władze szpitala zapewniają, że prace remontowe nie powodują utrudnień w przyjmowaniu pacjentów. Dojazd i dojście jest zapewniany, ale uważać trzeba bo jest to plac budowy.

Są to już kolejne duże prace remontowo – budowlane w sądeckim szpitalu. W ostatnich latach remontu doczekało się kilka szpitalnych oddziałów. Powstał też nowoczesny gmach ginekologiczno – położniczy, a także odnowiono zespół szpitalnych przychodni przy Alejach Wolności. Wokół szpitala powstały też miejsca parkingowe dla pacjentów i pracowników.

Szpital w Nowym Sączu buduje też nowoczesne miejsce dla medycznego laboratorium diagnostycznego. Do nowego gmachu przeprowadzą się wszystkie szpitalne pracownie analityczne i laboratoria. Nowy budynek dla szpitalnej diagnostyki powstaje w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się pracownia mikrobiologii. Ma być gotowy jeszcze w tym roku.

