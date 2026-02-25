Nowoczesne samochody ratownicze trafią do małopolskich jednostek OSP. Także na Sądecczyznę!

Dariusz Ryś
2026-02-25 15:10

Kolejne nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do małopolskich strażaków ochotników. Tym razem będą to 23 takie pojazdy. Samochody przyjadą do naszego regionu w kwietniu. Także do jednostek OSP z terenu Sądecczyzny.

i

Autor: Darek Ryś / Materiały prasowe

Samochody dla strażaków ochotników są kupowane dzięki pieniądzom z unijnych funduszy, które rozdziela samorząd województwa małopolskiego. Tym razem na takie zakupy przeznaczono 16 milionów złotych. Część pieniędzy dokładają też gminy. Głównie na wyposażanie.

Pojazdy, które są zamawiane mają napęd na 4 koła, a na pokładzie wyposażenie, które przydaję się nie tylko do gaszenia pożarów, ale też do innych akcji ratunkowych.

Inwestujemy w sprzęt, ale przede wszystkim w komfort i skuteczność naszych druhów. To również wyraz wdzięczności i szacunku samorządu województwa małopolskiego dla strażaków, na których mieszkańcy naszego regionu zawsze mogą liczyć. Silna i bezpieczna Małopolska jest dla nas priorytetem - mówi marszałek Łukasz Smółka

Tym razem samochody ratowniczo - gaśnicze trafią do kilkunastu gmin w całej Małopolsce. W regionie sądeckim będzie to jednostka OSP Rożnów w gminie Gródek nad Dunajcem, a także OSP Berest w gminie Krynica-Zdrój. Pojazdy do naszego regionu mają przyjechać już w kwietniu.

To już kolejne tego typu zakupy dla Małopolskich OSP. W pierwszej części tego projektu samorząd województwa dołożył się do 63 samochodów ratowniczych. Tym razem pojazdy dostaną jednostki, które czekały na liście rezerwowej.

