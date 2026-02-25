Klaudia Zwolińska otrzyma Tarczę Herbową "Zasłużony dla miasta Nowego Sącza"

To jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych przez Nowy Sącz. Trafia ono do osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla społeczności. Rada Miasta Nowego Sącza zdecydowała jednogłośnie o przyznaniu tego wyróżnienia sądeckiej kajakarce, Klaudii Zwolińskiej.

Klaudia Zwolińska

Nowy Sącz. Tarcza Herbowa dla Klaudii Zwolińskiej 

Kajakarka Klaudia Zwolińska otrzyma Tarczę Herbową „Zasłużony dla miasta Nowego Sącza”. Taką decyzję podjęła we wtorek, 24 lutego Rada Miasta Nowego Sącza. W ten sposób chce uhonorować sportsmenkę za osiągnięcia, między innymi zwycięstwa w mistrzostwach świata w Australii, czy srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Klaudia na co dzień jest podopieczną sądeckiego klubu Start.

My jako radni miasta Nowego Sącza możemy w ten sposób się pani Klaudii odwdzięczyć, stąd pomysł klubu Prawa i Sprawiedliwości, aby pani Klaudii za to podziękować, bo dostarczyła nam wiele radości, wzruszeń łez szczęścia i mamy nadzieję również, że my sprawimy jej tym miłą niespodziankę – mówił radny Michał Kądziołka. - Uważamy, że jest to osoba, która w sposób znakomity promuje miasto Nowy Sącz, która swoją postawą pokazała, do czego może doprowadzić połączenie talentu i wytrwałości. Przypomnę, jest najbardziej utytułowaną kajakarką i pięknym ambasadorem miasta Nowego Sącza. Stąd klub radnych Koalicja Nowosądecka uważa, że przyznanie tego zaszczytnego tytułu jest dla pani Klaudii Zwolińskiej uzasadnione – mówił radny Krzysztof Ziaja.

Rada zdecydowała jednogłośnie. Na „tak” zagłosowało 22 radnych. Jeden nie brał udziału w głosowaniu. Klaudia Zwolińska urodziła się w grudniu 1998 roku w Nowym Sączu i jest zawodniczką tamtejszego Startu Nowy Sącz. Srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywalczyła w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. W ostatnich mistrzostwach świata w Australii zdobyła dwa złote medale i jeden srebrny.

