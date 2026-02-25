Nowy Sącz. Tarcza Herbowa dla Klaudii Zwolińskiej

Kajakarka Klaudia Zwolińska otrzyma Tarczę Herbową „Zasłużony dla miasta Nowego Sącza”. Taką decyzję podjęła we wtorek, 24 lutego Rada Miasta Nowego Sącza. W ten sposób chce uhonorować sportsmenkę za osiągnięcia, między innymi zwycięstwa w mistrzostwach świata w Australii, czy srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Klaudia na co dzień jest podopieczną sądeckiego klubu Start.

My jako radni miasta Nowego Sącza możemy w ten sposób się pani Klaudii odwdzięczyć, stąd pomysł klubu Prawa i Sprawiedliwości, aby pani Klaudii za to podziękować, bo dostarczyła nam wiele radości, wzruszeń łez szczęścia i mamy nadzieję również, że my sprawimy jej tym miłą niespodziankę – mówił radny Michał Kądziołka. - Uważamy, że jest to osoba, która w sposób znakomity promuje miasto Nowy Sącz, która swoją postawą pokazała, do czego może doprowadzić połączenie talentu i wytrwałości. Przypomnę, jest najbardziej utytułowaną kajakarką i pięknym ambasadorem miasta Nowego Sącza. Stąd klub radnych Koalicja Nowosądecka uważa, że przyznanie tego zaszczytnego tytułu jest dla pani Klaudii Zwolińskiej uzasadnione – mówił radny Krzysztof Ziaja.

Rada zdecydowała jednogłośnie. Na „tak” zagłosowało 22 radnych. Jeden nie brał udziału w głosowaniu. Klaudia Zwolińska urodziła się w grudniu 1998 roku w Nowym Sączu i jest zawodniczką tamtejszego Startu Nowy Sącz. Srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywalczyła w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. W ostatnich mistrzostwach świata w Australii zdobyła dwa złote medale i jeden srebrny.