Są rządowe pieniądze na remonty dróg lokalnych. Także na Sądecczyźnie

Przyznane dla Małopolski pieniądze będą przeznaczone w sumie na 272 zadania. 51 to zadania powiatowe, a 221 gminne. Wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych będzie 80 kilometrów dróg powiatowych i 159 kilometrów dróg gminnych.

To kolejne dobre wiadomości dla Małopolski. 190 mln zł, jakie trafi do naszego województwa to kolejne inwestycje, które będą mogły być zrealizowane dzięki niższym kosztom dla samorządów. Dokładniej mówiąc dofinansowanie to pozwoli na budowę, przebudowę lub remont blisko 240 km dróg. Obejmie zarówno zadania gminne, jak i powiatowe. To są inwestycje, na które czekają mieszkańcy i właśnie mieszkańcom mają służyć – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Cieszyć mogą się między innymi kierowcy z regionu sądeckiego, gdzie trafi ponad 12 milionów złotych. Samorząd powiatu nowosądeckiego dostał pieniądze na remont drogi w miejscowościach Naszacowice i Rogi. natomiast miasto Nowy Sącz przyznaną pomoc wyda na remont ulicy Dunajcowej.

Mówi Ryszard Śmiałek wicewojewoda małopolski

Rządowa pomoc trafi też do gmin w regionie sądeckim. Do Podegrodzia, Muszyny, Kamionki Wielkiej, Gródka nad Dunajcem, Łososina Dolna, Nawojowa, Grybów, Łącko, Korzenna, Stary Sącz i Łabowa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od 2018 roku. Od tego czasu do Małopolski trafiło ponad 2 miliardy złotych. Dzięki tym pieniądzom wybudowano, wyremontowano lub przebudowano w sumie ponad 1,8 tysięcy kilometrów dróg gminnych i powiatowych.

