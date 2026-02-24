Zgłoś pomysł do Funudszu Młodych Inicjatyw i zgarnij pieniądze na realizację pomysłu

Można zdobyć 3 tysiące złotych na projekt, przedsięwzięcie lub akcję społeczną. Jeszcze do piątku uczniowie szkół średnich z Sądecczyzny mogą zgłaszać swoje pomysły do konkursu „Fundusz Młodych Inicjatyw”. Koordynuje go Stowarzyszenie Sursum Corda. Swoje pomysły mogą zgłaszać uczniowie z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz miasta Nowego Sącza. W konkursie wybrane zostaną 4 najlepsze projekty, których zespoły dostaną po 3 tysiące złotych na realizację.

Chcemy, żeby te inicjatywy odpowiadały na jakieś problemy albo w lokalnej społeczności, albo szkolnej, albo gdzieś tutaj najbardziej potrzebujących osób. Nie chcemy w żaden sposób narzucać. To mają być pomysły uczniów, gdzie oni widzą jeszcze jakąś przestrzeń do działania, co oni by chcieli zrobić. Chcemy w ten sposób zaangażować właśnie młodych ludzi, żeby bardziej kierowali się swoimi postawami obywatelskimi, zachęcić ich do działania na rzecz drugiego człowieka, ale też nie tylko. Program ma na celu tworzenie inicjatyw młodych właśnie do działania na rzecz swojej szkolnej społeczności, ale też lokalnej — mówiła Karolina Bocheńska, z Sursum Corda, które koordynuje konkurs.

Zespołu uczniów będą pracować pod okiem nauczyciela-mentora, który będzie wspierał młodzież na etapie planowania i realizacji inicjatywy. Dodatkowo zwycięskie zespoły zostaną zaproszone na dwudniowy, bezpłatny wyjazd szkoleniowo-integracyjny, który odbędzie się w Rytrze. W programie przewidziano warsztaty z zakresu działań społecznych i obywatelskich, planowania oraz rozliczania projektów, a także przestrzeń do integracji i wymiany doświadczeń. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie TUTAJ Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 lutego 2026.