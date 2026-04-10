Nowy stadion sportowy rośnie w gminie Korzenna. Kiedy koniec prac?

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Wojnarowej rozpoczęła się w październiku 2025 roku. Dziś widać już mniej więcej jak stadion będzie wyglądał. Na miejscu trwa też montaż instalacji, która będzie odprowadzać wodę z murawy bieżni. Fachowcy modelują też teren pod dwa parkingi. Powoli zarysowuje się zarówno dolny, jak i górny plac postojowy.

Nowy kompleks będzie obiektem lekkoatletyczno-piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią. Powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Wokół niego zaplanowano też bieżnię. Jedna będzie sześciotorowa na 100 metrów, a druga czterotorowa na 400 metrów. Będzie też stanowisko do pchnięcia kulą i skocznię w dal - mówi wójt gminy Korzenna Leszek Skowron

Stadion lekkoatletyczny powstaje na działce w sąsiedztwie kościoła w Wojnarowej. Obiekt zastąpi dotychczasowe boisko, które znajdowało się na terenie przekazanym wojsku. Z boiska będą korzystać uczniowie szkoły, lokalne kluby piłkarskie oraz lekkoatleci z całej gminy. W przyszłości na stadionie w Wojnarowej będzie można organizować zawody powiatowe oraz wojewódzkie.

Na początku szacowano, że budowa będzie kosztować niespełna 14 milionów złotych. Negocjacje doprowadziły jednak do obniżenia kosztów o około 3 miliony złotych. Na zakończenie prac wykonawca ma 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przypomnę. Stało się to w październiku 2025 roku.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!