Będzie remont kolejnej sali sportowej w gminie Chełmiec. Umowa jest już podpisana!

Zmiany będą duże. Po remoncie budynek sali sportowej przy szkole w Świniarsku będzie nie tylko ładniejszy, ale też zdecydowanie poprawią się warunki w jakich uczą się dzieci i młodzież. To jednak nie wszystko, bo budynek będzie też tańszy w utrzymaniu i bardziej ekologiczny.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje między innymi wymianę pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem, wymianę stolarki zewnętrznej oraz ocieplenie ścian z wykonaniem nowych okładzin elewacyjnych. Zarówno z tynku, jak i kamienia. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie również remont posadzek, w tym posadzki sportowej - mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

Remont sali sportowej przy szkole podstawowej w Świniarsku w gminie Chełmiec będzie kosztował ponad 2 miliony złotych. Jeżeli nie będzie problemów, to prace budowlane zakończą się za 8 miesięcy.

To już kolejny tego typu obiekt na terenie gminy Chełmiec, który doczeka się remontu. Pół roku temu zakończyła się termomodernizacja sali gimnastycznej w Paszynie. Nowe sale sportowe powstają też w Rdziostowie oraz w Krasnem Potockiem.

