Ostrym narzędziem porysował 26 samochodów. 74-letni Sądeczanin trafił do aresztu

Michał Rejduch
2026-02-24 8:32

Przez kilka tygodni niszczył samochody na jednym z sądeckich osiedli. Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali mężczyznę, który ostrym narzędziem uszkodził karoserię ponad 20 samochodów. Grozi mu więzienie.

Samochód

i

Autor: www.pixabay.com/ CC BY-SA 2.0

Nowy Sącz. 74-latek uszkodził 26 samochodów

31 zarzutów usłyszał 74-latek, który na jednym z osiedli uszkodził 26 samochodów. Prawdopodobnie używając ostrego narzędzia, mężczyzna uszkadzał karoserię aut, powodując głębokie zarysowania lakieru. Dwa auta sprawca porysował dwukrotnie. Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała od mieszkańców 23 grudnia minionego roku. Od tamtej pory mieszkańcy regularnie prosili o interwencję. 

Protest na krakowskim Kazimierzu w obronie wyrzucanych lokatorów

Na podstawie przeprowadzonych czynności oraz dzięki współpracy z mieszkańcami osiedla, funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zatrzymali osobę podejrzewaną o te przestępstwa. Okazał się nim 74-letni mieszkaniec Nowego Sącza. Na podstawie obszernego materiału dowodoweg mężczyzna usłyszał łącznie 31 zarzutów uszkodzenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia – informuje Justyna Basiaga z nowosądeckiej Policji.

Polecany artykuł:

Nowy stadion sportowy rośnie w gminie Korzenna. Kiedy koniec prac?

Straty oszacowano na 116 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Warto dodać, że sąd może orzec wyższy wymiar kary, ponieważ podejrzany popełniał te przestępstwa w krótkich odstępach czasu, stosując ten sam schemat.

Obrazy z konkursu Magia Lotu na ściach oddziału chirurgii dziecięcej
Galeria zdjęć 5
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz