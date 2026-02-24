Ostrym narzędziem porysował 26 samochodów. 74-letni Sądeczanin trafił do aresztu

Nowy Sącz. 74-latek uszkodził 26 samochodów

31 zarzutów usłyszał 74-latek, który na jednym z osiedli uszkodził 26 samochodów. Prawdopodobnie używając ostrego narzędzia, mężczyzna uszkadzał karoserię aut, powodując głębokie zarysowania lakieru. Dwa auta sprawca porysował dwukrotnie. Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała od mieszkańców 23 grudnia minionego roku. Od tamtej pory mieszkańcy regularnie prosili o interwencję.

Protest na krakowskim Kazimierzu w obronie wyrzucanych lokatorów

Na podstawie przeprowadzonych czynności oraz dzięki współpracy z mieszkańcami osiedla, funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zatrzymali osobę podejrzewaną o te przestępstwa. Okazał się nim 74-letni mieszkaniec Nowego Sącza. Na podstawie obszernego materiału dowodoweg mężczyzna usłyszał łącznie 31 zarzutów uszkodzenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia – informuje Justyna Basiaga z nowosądeckiej Policji.

Straty oszacowano na 116 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Warto dodać, że sąd może orzec wyższy wymiar kary, ponieważ podejrzany popełniał te przestępstwa w krótkich odstępach czasu, stosując ten sam schemat.