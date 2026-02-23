Bliżej do przebudowy Sądeczanki. Są ważne decyzje!

Taki krok był możliwy po tym, jak w grudniu 2025 utrzymano w mocy decyzję środowiskową dla Sądeczanki. Na marzec zaplanowano ogłoszenie przetargów na przygotowanie koncepcji programowej razem z przeprowadzeniem badań geologicznych dla trzech odcinków, które będą realizowane jako pierwsze.

Przez protesty mieszkańców oraz uwagi części samorządów Ministerstwo Infrastruktury zleciło dodatkową analizę, która pokaże czy można zmienić przebieg dwóch fragmentów Sądeczanki. Chodzi o prawie 20 kilometrowy odcinek z Uszwi do Wytrzyszczki oraz ponad 9 kilometrowy fragment od Łososiny Dolnej do Tęgoborza. Przetarg na przygotowanie takiej analizy będzie ogłoszony w marcu.

Drogowcy szacują, że przetargi na projekt i budowę spornych odcinków będą ogłoszone w latach 2027-2028, a budowa rozpocznie się w 2030 i 2031 roku. W sumie powstanie 47 kilometrów nowoczesnej drogi z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, a także z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Dziś pokonanie blisko 50-kilometrowego odcinka zajmuje kierowcom godzinę, niekiedy nawet więcej. Nowa trasa będzie zajmować docelowo w komfortowych warunkach około 30 minut — mówi Stanisław Bukowiec wiceminister infrastruktury

Drogą krajową numer 75 przejeżdżają codziennie tysiące pojazdów. Największy ruchu jest w rejonie Nowego Sącza, w najmniejszy między Tymową, a Jurkowem.

Droga krajowa numer 75 jest jedną z najniebezpieczniejszych w regionie. W latach 2017-2024 odnotowano tam 298 zdarzeń, w których zginęły 34 osoby, 439 zostało rannych, w tym 127 ciężko. Co czwarta ofiara śmiertelna to pieszy. Średnio każdego roku na tej trasie giną cztery osoby.

Budowa Sądeczanki skróci czas przejazdu, zwiększy płynność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo. Nowa droga przyspieszy rozwój gospodarczy i turystyczny regionu, a także ułatwi dojazd z Nowego Sącza do autostrady A4 i dalej do Krakowa i Tarnowa - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Pierwszą częścią Sądeczanki jest 3-kilometrowy odcinek, który łączy drogę krajową numer 94 z Okocimiem. Kierowcy jeżdżą nim od stycznia 2025 roku. Dzięki tej trasie nie trzeba już wjeżdżać do centrum Brzeska.

