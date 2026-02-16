Zbliża się festiwal "Pamiętajcie o ogrodach". Z kim Sądeczanie przywitają wiosnę?

Festiwal "Pamiętajcie o ogrodach" w Nowym Sączu. To już 21. edycja

Zbliża się 21 edycja Wiosennego Festiwalu Piosenki Artystów „Pamiętajcie o ogrodach”. Organizuje go Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Co roku impreza zaczyna się w pierwszy dzień wiosny. W tym roku będzie nieco wcześniej, bo już 15 marca. Gwiazdami tegorocznego festiwalu będą Ania Dąbrowska, Ewa Bem oraz Marcin Januszkiewicz. Co roku zapraszani są inni artyści, którzy tworzą ambitną muzykę, są wybitnymi wokalistami, ale też takie osoby, które na polskiej scenie są od niedawna, a już zdążyli zdobyć serca publiczności.

Ania Dąbrowska otworzy festiwal 15 marca. Koncert będzie częścią trasy „Subtelnie”. Podczas spotkania z widzami w MCK Sokół zaśpiewa swoje najpopularniejsze piosenki, które znamy ze stacji radiowych w wersji akustycznej. Kolejnym wykonawcą, który pojawi się na festiwalu, będzie Ewa Bem, uważana za pierwszą damę polskiego jazzu. Razem z zespołem Andrzeja Jagodzińskiego, z którym współpracuje od blisko 40 lat, zaśpiewa swoje piosenki. Ten koncert odbędzie się 24 marca, a dzień później Marcin Januszkiewicz przypomni największe hity napisane przez Agnieszkę Osiecką w koncercie „Osiecka po męsku”.

Wiosenny Festiwal Piosenki Artystów „Pamiętajcie o ogrodach” organizowany jest od ponad 20 lat. Gościły na nim prawdziwe sławy polskiej sceny muzycznej. Niektóre bywały tu kilka razy. Dokładny program tegorocznej edycji znajdziecie TUTAJ