Stary Sącz gościł podróżników. Były pokazy zdjęć i ciekawe opowieści

Stary Sącz. Festiwal "Bonawentura" zorganizowano po raz 14.

Podróżnicy opowiadali o ciekawych miejscach, które odwiedzili, a widzowie słuchali z zaciekawieniem. Jak zwykle tłumy odwiedzających pojawiły się na Festiwalu podróżniczym Bonawentura, który w miniony weekend odbył się w Starym Sączu. W tym roku prelegenci, którzy wystąpili na scenie Kina Sokół, zabrali uczestników festiwalu w różne zakątki Europy, Azji, ale tez do Australii. Można było usłyszeć o podróżach rowerem, wędrówkach pieszych i o tym, jak zwiedzać świat na motocyklu.

2025_12_30 ESKA - PODSUMWANIE ROKU

To jest święto, spotkanie z innymi podróżnikami. To jest święto spotkania z ludźmi, którzy się interesują podróżami. Mogę to skwitować tylko tak, Bonawentura to jest święto. Tutaj panuje bardzo miła atmosfera. Jest rodzinnie, to nie jest duży festiwal, bardzo kameralny. Natomiast przychodzą ludzie autentycznie zainteresowani podróżami. Także to jest wyjątkowe w tym festiwalu – powiedziała nam Hanna Zasada, która motocyklem przejechała z Polski do Indonezji.

Tegoroczny Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura trwał trzy dni. Prelekcje zostały podzielone na cztery bloki tematyczne. Nowością tego festiwalu był a możliwość wcięcia udziału w grze GeoGuessr. Nagrodę publiczności za najlepszą prelekcję zdobyli Daniel i Aleksandra Sienkiewiczowie, którzy opowiadali o swojej wyprawie rowerowej z Mazur w różne zakątki Europy.