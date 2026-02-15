Ratusz po remoncie będzie w otoczeniu zieleni. Miasto zapowiada duże zmiany

Nowy Sącz. Trwa remont ratusza

Duże zmiany czekają wejście do ratusza i część Rynku. Po remoncie wejście do budynku, będzie nawiązywać do tego, jakie było po wybudowaniu go w XIX wieku. Zmieni się także otoczenie ratusza. Ma być więcej zieleni. Miasto chce posadzić nowe drzewa na płycie Rynku.

Polonez na Rynku w Nowym Sączu

Rzeczywiście przy wejściu do ratusza dużo się będzie działo, bo przywracamy tam taki pierwotny wygląd tego miejsca. Pojawią się tereny zielone po lewej, po prawej stronie wejścia od ratusza. Oczywiście będzie zmodernizowane całe wejście. Chcielibyśmy utrzymać fontannę. Mam nadzieję, że to będzie taka fontanna, trochę miniaturka tego, co spotykamy w Warszawie czy w Rzeszowie, że będzie można o stałej godzinie zaprogramować widowisko światło i dźwięk. Również oczywiście myślę o Nowym Placu Zabaw. No i chyba nie zaskoczę nikogo, że pojawią się drzewa, pojawi się roślinność, ponieważ wszyscy chyba tego oczekujemy, żeby odejść od tej betonozy, żeby tej zieleni było więcej także w centrum miasta — mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Remont ratusza w Nowym Sączu. Co zmieniło się w budynku?

Prace mają się zakończyć w kwietniu. Efekty remontu widać już na zewnątrz budynku. Na elewacji pojawił się nowy kolor, który nawiązuje do tego, jaki budynek miał po jego wybudowaniu w XIX wieku. Najwięcej zmian widać jednak w środku budynku. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia, w których pracują urzędnicy. W budynku pojawiła się widna, której do tej pory nie było. W pomieszczeniach wymieniono też okna i drzwi.