Ruszyła nowa linia MPK. Tym razem w kierunku Paszyna w gminie Chełmiec

Na trasie Nowy Sącz – Paszyn Jodłowa Góra kursuje linia numer 30. Na razie autobusy pojawiają się tam w dni robocze. Kursów jest kilka. Pierwszy z Dworca MPK rusza o 05:20, a ostatni o 19:30.

W kierunku Paszyn – Jodłowa Góra autobusy kursują przez Aleje Batorego, Aleję Wolności, ulicę Długosza, Matejki, Lwowską, Piątkową – Mystków, Paszyn i Paszyn – Jodłowa Góra.

W kierunku przeciwnym, czyli do Dworca MPK w Nowym Sączu autobus jedzie przez Paszyn, Piątkową – Mystków, Lwowską, Rynek, Kościuszki, Jagiellońską, Aleje Wolności, Aleja Batorego do Dworca MPK.

Przywrócenie miejskiej komunikacji było jedną z głównych obietnic w kampanii wyborczej Stanisława Kuzaka, który w 2024 roku był kandydatem na wójta gminy Chełmiec i wybory wygrał. Na początku linii było kilka, później dokładano kolejne.

Wiadomość o uruchomieniu nowej linii powinna ucieszyć nie tylko mieszkańców Paszyna, ale również Piątkowej, bo to już trzecie linia MPK, która będzie przejeżdżać przez tę miejscowości mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

Oprócz gminy Chełmiec autobusy nowosądeckiego MPK kursują do gminy Nawojowa, Łącko, Stary Sącz, Podegrodzie, a nawet do gminy Łukowica w powiecie limanowskim.

