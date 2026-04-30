Ratownicy GOPR z Krynicy są przygotowani do sezonu letniego. Jest sprzęt i są ludzie

Dariusz Ryś
2026-04-30 15:57

Do wiosenno - letniego sezonu turystycznego przygotowali się ratownicy Krynickiej Grupy GOPR. Oprócz stałych baz w Krynicy i Piwnicznej jak zawsze będą też działać posterunki sezonowe w miejscach, gdzie latem turystów jest najwięcej.

W sezonie letnim ratowników Grupy Krynickiej GOPR będzie można spotkać w kilku miejscach. Oprócz stacji głównych w Krynicy i Piwnicznej, dyżury będą też między innymi na Jaworzynie Krynickiej, Przehybie czy w Foluszu w Beskidzie Niskim, ale nie tylko.

Nasza grupa jest przygotowana do sezonu letniego. Mamy sprzęt oraz ludzi, którzy będą dyżurować w górskich stacjach. Punkty są wyposażone w odpowiedni sprzęt ratowniczy i medyczny, a także pojazdy. Dzięki temu turyści mogą liczyć na szybką pomoc – mówi Grzegorz Sus z Grupy Krynickiej GOPR

GOPR przypomina, że w komórkach powinno się zapisać numer telefonu do górskich ratowników. To 601-100-300 lub 985. Na smartfony warto też pobrać aplikacje „Ratunek”, która bardzo pomaga w akcjach ratunkowych.

Na terenie Beskidu Sądeckiego Krynicka Grupa GOPR zabezpiecza pasmo Radziejowej, pasmo Jaworzyny Krynickiej oraz pasmo leluchowskie. Natomiast w zachodniej części Beskidu Niskiego ratownicy z Krynicy zabezpieczają pasmo Hańczowskie, pasmo Magurskie oraz Góry Grybowskie

W całym 2025 roku ratownicy Grupy Krynickiej GOPR przeprowadzili 214 działań w górach oraz 538 interwencji na stokach narciarskich, które w sezonie zimowym ta grupa zabezpieczała. W 2025 roku ratownicy GOPR z Krynicy pomogli w sumie 217 osobom.

