Ruszyła akcja „Bezpieczna majówka”. Także w regionie sądeckim

Policjanci podczas służby będą ułatwiać ruch pojazdów, a w przypadku poważniejszych utrudnień w miarę możliwości będą kierować pojazdy na drogi objazdowe. Będą też nadzorować poszczególne skrzyżowania, żeby nie dopuścić do ich blokowania. Policja zapewnia, że będzie zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących.

Między innymi chodzi o przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, a także przewożenie dzieci poza specjalnym fotelikiem ochronnym lub urządzeniami służącymi do tego celu. Policjanci będą też sprawdzać trzeźwość kierowców - mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

Policjanci przypominają, że w czasie majówki będą obowiązywać ograniczenia w ruchu dla pojazdów, które ważą więcej niż 12 ton. Takie pojazdy nie będą mogły poruszać po drogach w czwartek, 30 kwietnia i w piątek 2 maja od 18:00 do 22:00. Natomiast 1 i 3 maja w godzinach od 8:00 do 22:00.

Quiz o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Sprawdź się! Pytanie 1 z 14 Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej? Schronisko Morskie Oko Chata pod Rysami Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich Chatka Pograniczników Następne pytanie

Jeżeli majówkę planujemy poza domem, to przed wyjazdem sprawdźmy czy nasz dom lub mieszkanie będą bezpieczne. Przygotujmy się też do samej podróży. Trasę odpowiednio zaplanujmy, sprawdźmy też czy mamy wszystkie wymagane dokumenty.

Siadając za kierownicą bądź trzeźwy. Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa na pogorszenie koncentracji i refleksu, mogąc skutkować tragicznym wypadkiem. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewoź w fotelikach. Droga to nie miejsce na brawurę, dlatego zdejmij nogę z gazu i przestrzegaj przepisów. Opuszczając zaparkowany pojazd po dojeździe do celu, nie zostawiaj w nim w miejscach widocznych żadnych wartościowych przedmiotów, które mogą skusić złodzieja – przypomina Justyna Basiaga

Nie zapomnijmy też o odpowiednim zabezpieczeniu domu czy mieszkania, bo złodzieje nie robią sobie wolnego, a otwarte drzwi lub okno może być dla nich zachętą do włamania.

Wychodząc z domu zamknij wszystkie okna i drzwi, włącz alarm, jeśli go posiadasz. Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, za doniczką na parapecie czy za framugą drzwi. Nie chwalmy się na portalach społecznościowych, że wyjechaliśmy, a zdjęcia opublikujmy już po powrocie do domu - radzi Justyna Basiaga

W sobotę i niedzielę w naszym regionie ma być pogodnie i ciepło. Taka pogoda będzie zachęcać do wypoczynku w górach czy nad wodą. Dlatego po zimowej przerwie warto przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad, które zapewnią nam bezpieczeństwo.

Wypływając łódką, kajakiem, rowerem wodnym lub żaglówką sprawdźmy ich stan techniczny, upewnijmy się czy na wyposażeniu jest sprawny sprzęt ratunkowy taki jak koło i kamizelki ratunkowe. Jeżeli wybieramy się w góry, to wycieczkę rozpocznijmy od przygotowania trasy. Zabierzmy ze sobą odpowiedni sprzęt i odzież, a także wysokoenergetyczną żywność oraz naładowany telefon komórkowy. Warto też poinformować znajomych gdzie idziemy i kiedy chcemy wrócić. W górach poruszajmy się tylko oznakowanymi szlakami. Nigdy nie zbliżajmy się do dzikich zwierząt oraz ich nie dokarmiajmy - przypomina Justyna Basiaga

W telefonie warto zapisać też numery, które mogą przydać się w kryzysowych sytuacjach. To alarmowy 112 albo numery do górskich ratowników czyli 601 100 300 lub 985.

