Uwaga kierowcy. Tunel na Zakopiance będzie zamknięty. Sprawdź objazdy!

Roboty w tunelu zaplanowano na dwie najbliższe noce. Drogowcy będą tam prowadzić prace serwisowe. Niestety na czas prac ruch w poszczególnych nitkach tunelu będzie wstrzymywany.

Nocą z 16 na 17 marca od 22:00 do 6:00 zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu. Tej samej nocy, ale od godziny 1:00 do 1:30 zamknięty będzie przejazd w kierunku Krakowa. Natomiast nocą z 17 na 18 marca od godziny 22:00 do 6:00 zamknięty będzie przejazd w kierunku Krakowa, a od 1:00 do 1:30 nie będzie można pojechać w kierunku Nowego Targu - informuje Kacper Michna z krakowskiego oddział GDDKiA

Na czas prac dla samochodów wyznaczono objazdy. W przypadku zamknięcia trasy w kierunku Nowego Targu kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na drogę wojewódzką 968 do Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową numer 28 do węzła Skomielna Biała. W przypadku zamknięcia tunelu w kierunku Krakowa samochody będą kierowane na węźle Skomielna Biała na trasę krajową numer 28, a następnie na wojewódzką 968 do węzła Lubień.

W ramach prac serwisowych sprawdzimy systemy oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, klimatyzacji, czujników, nagłośnienia i łączności – wyjaśnia Kacper Michna z GDDKiA w Krakowie

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój, której częścią jest tunel kosztowała ponad 2,5 miliarda złotych. Każda z dwóch nitek tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny. Tunelem pod Luboniem Małym samochody jeżdżą od jesieni 2022 roku.

