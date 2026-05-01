Majówka z Anią Wyszkoni i Wiktorem Dydułą w Łososinie Dolnej

30-lecie Święta Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej
To wielkie święto gminy Łososina Dolna organizowane jest od ponad trzech dekad. Było jednak kilka lat przerwy i właśnie w tym roku Święto Kwitnących Sadów obchodzi swoje 30-lecie. Cała impreza odbędzie się 2 maja na lotnisku w Łososinie Dolnej. Na początek zaplanowano piknik rodzinny, na którym będzie można próbować dań przygotowanych przez gospodynie, kupić nietypową pamiątkę u rękodzielników i zobaczyć zespoły prezentujące się na scenie. Co roku dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy lotnicze oraz loty widokowe nad Sądecczyzną, które organizuje Aeroklub Podhalański.
Przygotowaliśmy cztery strefy tematyczne. Pierwsza strefa to strefa lotnicza. Będzie można odbyć taki lot nad Pogórzem Rożnowskim z patrzeć Jezioro Rożnowskie. Będzie można wziąć udział w warsztatach modelarstwa lotniczego, poznać historię aeroklubu. Druga strefa to będzie strefa animacji zabaw dla dzieci. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje, malowanie twarzy, kula zorbingowa i wiele warsztatów dla dzieci. Kolejną strefą, jest strefa produktu lokalnego. Tam będzie można próbować naszych lokalnych produktów, oczywiście przetwory z jabłkiem. Będzie można rozmawiać z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich. Ostatnia strefa to będzie strefa rolniczo-sadownicza, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat rolnictwa. Będzie można zakupić kwiaty, sadzonki, drzewo owocowe, także serdecznie zapraszamy – mówi Monika Sowa, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej.
Gwiazdami tegorocznego święta będą znani polscy wokaliści. Na scenie wystąpi Wiktory Dyduła oraz świętująca swoje 30-lecie na scenie Ania Wyszkoni.