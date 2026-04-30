Po psie trzeba posprzątać! W Nowym Sączu rusza akcja przypominająca o tym

2026-04-30 7:33

Pies to obowiązek. Także w kwestii sprzątania po nim. Ma o tym przypominać kampania, z którą rusza Urząd Miasta Nowego Sącza. Na początku mają być przypomnienia i pouczenia dla właścicieli psów, którzy nie sprzątają po nich. Jeżeli to nie pomoże, posypią się mandaty.

Autor: Michał Rejduch Radny Maciej Rogóż z plakatem promującym akcję

W najbliższym czasie na miejskich tablicach informacyjnych pojawią się specjalne plakaty informujące właścicieli o obowiązku sprzątania odchodów po swoich psach. Do promocji akcji włączyła się radny Maciej Rogóż oraz schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu. Okazuje się, że problem jest, bo nadal wielu właścicieli nie sprząta po swoich czworonogach. Wystarczy rozejrzeć się w miejskich parkach po trawnikach.

Byliśmy na szczycie wieży ratuszowej w Nowym Sączu

Mamy ponad 1000 koszy na terenie całego miasta, więc to nie jest tak, że nie mamy miejsca, gdzie te odchody, wyrzucić. Też trzeba brać pod uwagę to, że za to można po prostu otrzymać mandat od Straży Miejskiej. To nie jest tak, że ktoś kogoś chce straszyć. Chcemy mówić o tym i na pewno będziemy ten temat niejednokrotnie jeszcze nagłaśniać. My żyjemy w tym mieście, funkcjonujemy, chodzimy po tych chodnikach, odpoczywamy w parkach. Dbajmy o zdrowie naszych dzieci, dbajmy o zdrowie tych najmłodszych. Dlatego też Wydział Komunalnej Obsługi Miasta właśnie z tymi plakatami i z tą akcją wychodzi – mówił podczas spotkania przy schronisku w Nowym Sączu Maciej Rogóż, radny miasta.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek na Sądecczyźnie. Mężczyznę przygniótł ciągnik

Do akcji ma się włączyć także Straż Miejska, która na początku będzie informować właścicieli o obowiązku sprzątania po psach, a jeżeli takie upomnienia nie pomogą, to posypią się mandaty. Kara za nieposprzątanie po swoim psie może wynieść nawet 500 złotych.

Byliśmy na szczycie wieży ratuszowej
Galeria zdjęć 11
