Tragiczny wypadek na Sądecczyźnie. Mężczyznę przygniótł ciągnik

Michał Rejduch
2026-04-29 19:24

Tragiczny wypadek przy pracach polowych na Sądecczyźnie w Małopolsce. W miejscowości Gostwica ciągnik rolniczy przygniótł 82-latka. Mężczyzny nie udało się uratować.

Do wypadku doszło przed godziną 17. Ciągnik rolniczy stoczył się ze skarpy, przygniatając 82-letniego mężczyznę. Na miejsce skierowano około 20 strażaków, także policję oraz pogotowie ratunkowe.

Rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni będący na miejscu stwierdzili zgon mężczyzny. Okoliczności tego zdarzenia będzie wyjaśniała policja – powiedział Radiu Eska kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Sezon na prace polowe dopiero się rozpoczyna. Dlatego Straż Pożarna i Policja cały czas proszą o ostrożność i przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których przy pracach polowych trzeba przestrzegać.

