Majówka w Skansenie i Miasteczku Galicyjskim. Otwarcie sezonu turystycznego [ZDJĘCIA]

Otwarcie sezonu w Skansenie i Miasteczku Galicyjskim

1 maja w nowosądeckim Skansenie, to dzień, kiedy swoje drzwi otwierają wszystkie obiekty, które się tu znajdują. Turyści mogą spotkać w nich muzealników, którzy chętnie opowiadają o historii. W tym roku otwarcie sezonu w Sądeckim Parku Etnograficznym odbywa się pod hasłem „Wiśta…Wio.. - Zwierzęta na wsi”. Odwiedzający mogą dowiedzieć się, jak ważną rolę odgrywały lata temu różne zwierzęta, które mieszkały w gospodarstwach. W tym roku nie brakuje także scenek rodzajowych, pokazów pieczenia podpłomyków, czy warsztatów dla dzieci.

Sądecki Park Etnograficzny to największe w tej części Małopolski muzeum pod chmurką. Na około 20 hektarach znajduje się ponad 80 zabytkowych budowli. W tym roku skansen można zwiedzać tylko od strony Miasteczka Galicyjskiego. Ono również zorganizowało otwarcie sezonu. Można zajrzeć do wszystkich budynków wokół rynku. Całość przypomina rynek dawnego, XIX-wiecznego miasta, wokół którego są stylizowane na tamten czas sklepy, pracownia szewca, apteka, zakład zegarmistrzowski, czy gabinet dentystyczny, a na środku stoi ratusz. Łącznie to 21 obiektów. Miasteczko Galicyjskie otwarte jest dla turystów od 2011 roku.